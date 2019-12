Coaches Premier League halen uit naar VAR

„Ieder weekend is het een bende. In andere wedstrijden ging het totaal mis. Hopelijk wordt het volgend seizoen beter”, zei de Spaanse coach.

De videoscheidsrechter keurde een doelpunt van Lys Mousset van Sheffield in de 28e minuut van het duel af wegens minimaal buitenspel. Volgens Sheffield-coach Chris Wilder waren er acht of negen vergelijkbare incidenten met de VAR in deze speelronde. „Er is geen duidelijk bewijs, de lijnen en gezichtspunten zijn niet duidelijk. Er moet een betere manier zijn om dit te beslissen”, klaagde hij.

Vlak na het afgekeurde doelpunt keerden de supporters van beide clubs zijn luidkeels tegen de VAR. „Het is geen voetbal meer”, zongen ze gezamenlijk. Eerder op de avond speelde de VAR ook al een grote rol bij de zege van koploper Liverpool op Wolverhampton Wanderers (1-0).

Op basis van de tv-beelden werd het doelpunt van Sadio Mané van Liverpool goedgekeurd en de gelijkmaker van Pedro Neto van Wolverhampton juist afgekeurd. „Deze beslissingen worden genomen door een scheidsrechter die kilometers verderop zit en geen gevoel voor de wedstrijd heeft”, mopperde Wolves-coach Nuno Espirito Santo.

Hij kreeg bijval van Liverpool-coach Jürgen Klopp. Die verklaarde dat hij zich kon voorstellen dat Wolverhampton niet blij was met de beslissingen van de VAR. „Wij hebben ook aan de andere kant van beslissingen van de VAR gestaan. Dit gebeurt, niemand is er blij mee.”