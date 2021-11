Oranje zonder keeper Justin Bijlow in cruciaal duel met Noorwegen

Bondscoach Louis van Gaal heeft Tim Krul van Norwich City als vervanger opgeroepen. Mark Flekken (SC Freiburg) en Jasper Cillessen (Valencia) zijn de andere keepers in de selectie.

Van Gaal gaf vorige week aan dat Flekken zijn tweede keuze, achter Bijlow, is. Cillessen is de derde doelman. Dat zou kunnen betekenen dat Flekken dinsdag in De Kuip debuteert. Het zou, gezien het belang van het duel, ook kunnen dat Van Gaal de voorkeur aan Cillessen geeft.

Cillessen

Krul werd deze interlandperiode op eigen verzoek niet opgeroepen. De doelman zit in een mindere periode bij Norwich City. „Hij heeft het lastig bij zijn club, die niet goed presteert. Hij wil zich helemaal op zijn club concentreren”, zei Van Gaal, die nu alsnog bij Krul uitkomt, ook omdat PSV-doelman Joël Drommel deze interlandperiode wegens ziekte ontbreekt.

Cillessen miste afgelopen zomer het EK na een positieve coronatest. Hij werd vervolgens niet meer opgeroepen. „Maar hij was ook geblesseerd”, aldus Van Gaal vorige week. „Hij is nu op de weg terug. Ik dicht Jasper grote kwaliteiten toe.”

Weer een tegenvaller

Het wegvallen van Bijlow is niet de eerste tegenvaller voor Oranje deze periode. Tegen Montenegro gaf het Nederlands elftal zaterdag een al zeker lijkend WK-ticket weg door na een voorsprong van 2-0 met 2-2 gelijk te spelen. Stefan de Vrij viel daarna weg door een blessure. Bondscoach Louis van Gaal liep zondag een heupblessure op en moet het duel in De Kuip vanuit zijn rolstoel bekijken. Vanwege de oplopende coronacijfers speelt Oranje het duel bovendien in een leeg stadion.

Nederland heeft tegen Noorwegen aan een gelijkspel genoeg om zich voor het WK te plaatsen.

Bekijk ook: Noorse bondscoach vergelijkt misstap Oranje met schaatsblunder Hilbert van der Duim