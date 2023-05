Real Madrid en Manchester City tijdens eerste halve finale in evenwicht dankzij beauty’s

Real Madrid kon voor dit duel weer beschikken over Luka Modric. De Kroaat miste enkele wedstrijden door een blessure, maar was fit voor deze cruciale kraker. Bij Manchester City stonden Bernardo Silva en Jack Grealish in de aanval naast Erling Haaland. Dat betekende dat Phil Foden en Riyad Mahrez op de bank begonnen. Nathan Aké ontbrak vanwege een blessure.

De bezoekers waren de betere in de openingsfase, al leek Real ook de bal bewust aan de tegenstander te laten. Doelman Thibaut Courtois had het echter druk met reddingen op Kevin De Bruyne, Rodri en Haaland. Aan de andere kant had Ruben Dias een geweldige ingreep in huis, want anders had Karim Benzema de voorzet van Vinicius Jr. binnen kunnen tikken.

Het was wel een teken dat Real zich iets meer begon te bemoeien met het spel, terwijl City slordiger werd. Tien minuten voor rust sloeg de thuisploeg genadeloos toe. Vinicius draaide goed weg en werd vervolgens niet aangepakt, waarna hij vanaf zo’n 20 meter vernietigend uithaalde.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Na de pauze was weer de eerste grote kans voor de bezoekers, waarbij Courtois andermaal zijn kwaliteiten toonde door zijn landgenoot De Bruyne van scoren af te houden. Halverwege de tweede helft was het wel raak voor de middenvelder. Met een hard laag schot liet hij de doelman kansloos.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Daarna had Real Madrid het beste van het spel. Zo zag - de vermoedelijk buitenspel staande - Benzema een kopbal gekeerd worden, terwijl Aurélien Tchouaméni nog een schitterende pegel in huis had. Ook hierop had Ederson een gepast antwoord.

Zodoende is geen van beide grootmachten in het voordeel tijdens de return van volgende week woensdag in het Etihad Stadium.