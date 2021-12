Richard Verschoor tóch weer terug in Formule 2 tijdens laatste races

De coureur kondigde eerder aan dat hij de laatste wedstrijden in Jeddah en Abu Dhabi niet actief kon zijn namens het Nederlandse MP Motorsport, omdat hij het financiële plaatje niet rond kreeg.

Het Charouz-team biedt nu alsnog soelaas voor de wedstrijden in Abu Dhabi. Verschoor (20) is bij die renstal de vervanger van Enzo Fittipaldi, die betrokken was bij een enorme crash in Saoedi-Arabië. De Braziliaan liep een gebroken hielbeen op. Hij klapte bovenop de stilgevallen Theo Pourchaire, die wonder boven wonder ook met de schrik vrijkwam.