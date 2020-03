Verstappen: ’Dit was de juiste beslissing’

„We kijken allemaal uit naar de start van het seizoen”, laat Verstappen via Instagram weten. „Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar we begrijpen allemaal dat dit uiteindelijk de juiste beslissing is. Ik vind het jammer voor de fans en iedereen die hierbij betrokken is. Blijf veilig.”

Verstappen zei donderdag dat hij niet vond dat er gereden moest worden als er een team niet mee zou kunnen doen. Dat gold dus voor McLaren, dat zich terugtrok na een positief coronageval. Hoewel Red Bull Racing alsnog graag had willen rijden – desnoods zonder publiek – stond een meerderheid van de Formule 1-teams daar niet voor open.

Een positief geval bij McLaren stond aan de basis van het afgelasten van de race in Melbourne. Coureur Lando Norris reageert: „Hoewel ik enorm baal dat ik niet kan racen, is het belangrijkste nu de gezondheid van iedereen. We hebben er alles aan gedaan om zo min mogelijk te verspreiden. Daarom heb ik me steeds in een klein groepje mensen begeven. Mijn gedachten zijn bij mijn team en bij iedereen in de hele wereld die hier tegen vecht.”

Onder meer Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel verlaten het circuit. Ⓒ Reuters

Ook Charles Leclerc heeft alle begrip voor het voorlopig schrappen van de openingsrace. „Ik keek er echt naar uit, maar dit is de beste beslissing. De gezondheid van een ieder is het belangrijkste. Let op jezelf. Hopelijk is dit snel over”, laat de coureur van Ferrari weten op Instagram.

Regerend wereldkampioen Leis Hamilton zei eerder dat hij voor het afgelasten van de GP van Australië was, en is blij met de genomen beslissing. „We zitten hier met z’n allen in. Of je het nou leuk vindt of niet. Dit heeft invloed op iedereen over de hele wereld. We zijn allemaal hetzelfde. Ik ben zo verdrietig over het feit dat de race niet doorgaat, maar deze beslissing zal levens redden. Voor alle fans die hier naar toe zij gereisd: ik vind het zo erg voor jullie. Bedenk alsjeblieft dat gezondheid geen prijs heeft. Let op jezelf.

Ook voor de Australiër Daniel Ricciardo zijn de druiven zuur. „Ik ben verslagen dat ik niet in actie kan komen tijdens mijn thuisrace in Melbourne. Maar toch lijkt me dit de juiste beslissing. Dit is iets waar we nog nooit eerder mee te maken hebben gehad.”