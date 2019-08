Sparta verzuimt koppositie Eredivisie te pakken

Zwolle had lange tijd uitzicht op een overwinning. Lars Veldwijk maakte in de 81e minuut gelijk. De aanvaller was drie minuten daarvoor in het veld gekomen.

De Duitser Ragnar Ache opende in de 8e minuut de score voor Sparta. Iliass Bel Hassani zorgde direct daarna voor de 1-1. Zwolle kwam via Lennart Thy na een klein uur spelen op voorsprong. Die treffer bleek uiteindelijk niet genoeg voor de winst. Sparta won zelfs bijna nog. De van PSV overgekomen Joël Piroe schoot de bal in de blessuretijd tegen de paal.

Sparta is met 8 punten na vier speelronden nog ongeslagen en staat derde, achter koploper Willem II (9 punten) en Vitesse (8 punten). Zwolle is met 1 punt nog wel laatste. Ook RKC Waalwijk en Fortuna Sittard staan op 1 punt.