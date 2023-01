FC Emmen lang zonder Rui Mendes na aso-overtreding PSV’er Mauro Júnior

Mendes moet zeker zes weken in een brace en kan daarna volgens Emmen pas gaan ‘optrainen’. De Portugees deed dit seizoen in alle wedstrijden mee van de nummer 15 van de Eredivisie.

Mauro Junior, die na veel blessureleed voor het eerst dit seizoen in de basis stond, kreeg vlak voor rust de rode kaart na een asociale overtreding op FC Emmen-speler Rui Mendes. De Portugees ging per brancard het veld af.

De PSV’er was zelf ook erg geschrokken en meldde zich al tijdens het duel in de kleedkamer van Emmen om Mendes zijn excuses te maken. De eerste diagnose is dat Mendes een maand is uitgeschakeld door een verrekking van de kniebanden.

De rode kaart voor Mauro was de eerste voor PSV in de Eredivisie sinds het rood voor Ibrahim Afellay in januari 2020.