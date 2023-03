Red Bull-teambaas Horner over sprintrace in Baku: ’Belachelijk’

„Het is in mijn ogen belachelijk om de eerste sprintrace van het jaar te houden op een stratencircuit zoals dat in Baku. De kans op extra kosten voor de teams is erg groot”, zei de Brit bij de Grote Prijs van Australië.

Het smalle stratencircuit staat garant voor spektakel, maar daarmee ook voor crashes, meent Horner. „Voor de fans zal het een van de meest opwindende races van het jaar worden, maar voor de teams is het een ander verhaal. De kans is groot dat je een auto kan weggooien, het kost gewoon veel geld. Wat mij betreft is één race in Baku voldoende.”

Budgetplafond

De teams in de Formule 1 zitten niet te wachten op extra kosten vanwege het budgetplafond dat van kracht is. Ze mogen dit jaar niet meer geld uitgeven aan auto’s en ontwikkeling dan 135 miljoen dollar. Red Bull kreeg vorig jaar een boete van 7 miljoen dollar omdat het team het budgetplafond had overschreden.

Dit jaar heeft de Formule 1 zes sprintraces gepland. Vorig jaar waren het er drie.