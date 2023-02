Leeds-eigenaar zet streep door Schreuder & Schreuder

Alfred Schreuder en zijn zaakwaarnemer Milos Malenovic zijn inmiddels zonder contract in Nederland teruggekeerd. Dat zal een opluchting zijn voor PEC Zwolle. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie dreigde na 24 van de 38 wedstrijden zijn trainer Dick Schreuder kwijt te raken. Bij Leeds United zou hij zijn broer Alfred gaan assisteren. Door de geklapte deal in Engeland is daar geen sprake meer van.

Radrizzani floot zijn technisch directeur Victor Orta terug. Leeds United komt per 1 juli in Amerikaanse handen en het is een must om degradatie tegen te gaan. Volgens Radrizzani, die wel gecharmeerd is van Schreuder, heeft de Nederlander te weinig ervaring met degradatievoetbal en kennis van de Premier League. Orta was er wel van overtuigd dat Schreuder Leeds in veilige haven zou loodsen.