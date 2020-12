Romain Grosjean weer achter racestuur gekropen na horrorcrash

Afgelopen dinsdag twitterde de Fransman al dat hij exact een maand na die bijna fatale crash in de tussentijd alweer naar de sportschool was geweest, tennis had gespeeld („mijn eenhandige backhand is niet geweldig”), lunch had gemaakt en met zijn kinderen had gespeeld. „Behoorlijk geweldig”, twitterde hij erbij.

Op woensdag keerde hij terug achter een racestuur. Hij streamde op Twitch een iRacing-sessie. Oftewel, een simrace. Ook gaf hij enkele antwoorden op vragen van kijkers. „Het gaat een stuk beter met mijn handen. Met mijn linker heb ik nog wat meer moeite, ik kan er nog niet alles mee.”

Toekomst

De 34-jarige coureur is geen vreemde in Esports. Grosjean heeft een eigen simrace-team: R8G Esports. Zo deed hij in juni al mee met de virtuele versie van de 24 uur van Le Mans. Komende weekeinde zal hij ook meedoen met een race.

De toekomst als racer is voor hem nog ongewis. Grosjean hoopt nog altijd dat hij een privétest bij een huidig Formule 1-team mag rijden om echt afscheid van de sport te kunnen nemen.

Voor de crash dacht hij ook na over IndyCar, maar door zijn zware ongeluk zou hij daarvan hebben afgezien. Een racewagen zonder een halo is ook geen optie meer voor de Fransman, zo liet hij weten. „Mijn grootste probleem nu is mijn linkerduim, die kan ik nog niet buigen.”