Twijfels over meespelen Haaland tegen Leicester City

Manchester City-trainer Pep Guardiola wacht af of hij dit weekend weer kan beschikken over spits Erling Haaland. De Noor werd dinsdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund in de rust gewisseld.