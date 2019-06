Koeman: ’Nu tegen Ronaldo’

Hij vervolgt tegenover de NOS. „Het is geweldig dat we in de finale staan. Maar in de eerste helft waren we wat slordig en niet goed. We zochten naar de nummer ’10’, maar de laatste bal was steeds niet goed.” Oranje kwam 1-0 achter doordat Matthijs de Ligt de fout inging en een penalty veroorzaakte. „We weten dat we willen voetballen en opbouwen en dat was niet goed van hem. Maar als je ziet hij dat vervolgens oppakt...Hij heeft zich geweldig hersteld.”

Koeman vond Oranje de bovenliggende partij. „We werden steeds dreigender. De wissels brachten vervolgens ook waar je op hoopt. Spelers als Van de Beek en Promes horen misschien ook wel in het team. Maar ik kan er moeilijk 13 opstellen.”

De bondscoach weet dat dit soort wedstrijden, halve finales en finales, heel goed is voor zijn spelers. „Dat is geweldig voor hun ontwikkeling. En nu wacht zondag een prachtige uitdaging met Portugal. Of eigenlijk speel je misschien wel tegen Ronaldo, want Zwitserland was gisteren beter. Wij hebben ze verslagen in een ander systeem. Ik zeg niet dat we beter zijn, maar als we spelen zoals we kunnen, kunnen wij van ze winnen.”

Hij sluit trots af: „Als je Frankrijk uitschakelt, wint van Duitsland én van de nummer 4 van de wereld. Maar eerst is het eerst afwachten wie er klaar en fit zijn voor zondag.”

Bekijk ook: Oranje na verlenging naar finale Nations League