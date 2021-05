Formule 1 bevestigt: zes races blijven gratis te zien

Eerder deze week werd bekend dat Ziggo de rechten na dit jaar verliest. Het bleek niet opgewassen tegen de diepe zakken van NENT. Viaplay zal alle races uitzenden, inclusief de kwalificaties en trainingen. Zes wedstrijden – waaronder de Grand Prix van Nederland in Zandvoort – worden gratis beschikbaar gesteld. Bij Ziggo zijn tot en met dit jaar alle races gratis te bekijken voor fans, mits Ziggo-klant, via het open sportkanaal

Wanneer Viaplay in Nederland te zien is, wordt later pas bekend, net als de prijs die de Formule 1-fan gaat betalen. F1TV PRO, dat nog niet zo lang geleden is gelanceerd in Nederland, blijft ook beschikbaar in ons land.

Anders Jensen, CEO van de NENT Group, laat weten dat het doel van zijn bedrijf is om aan het einde van 2025 wereldwijd 4,5 miljoen abonnees te hebben.