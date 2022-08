Premium Het beste van De Telegraaf

Fiorentina kruiste pad Twente-coach Ron Jans al vaker

Ron Jans: „Net als wij staat Fiorentina voor aanvallend voetbal.” Ⓒ ProShots

AMSTERDAM - Florence heeft een grote aantrekkingskracht op Ron Jans. De FC Twente-trainer heeft in zijn lange carrière tot nu toe pas acht Europese wedstrijden gecoacht, maar treft donderdagavond bij wedstrijd nummer negen al voor de derde maal de Florentijnse voetbaltrots Fiorentina in Europees verband. In 2007 werd Jans met FC Groningen in de eerste ronde van de UEFA Cup uitgeschakeld door ’La Viola’. En ook ditmaal in de play-off van de Conference League zijn de Italianen de grote favoriet.