Premium Het beste van De Telegraaf

Column Wim Kieft: ’Arne Slot moet z’n vleugels uitslaan’

Door wim kieft Kopieer naar clipboard

Wim Kieft Ⓒ Redactie Verrijking

Het was weer de grote José Mourinho-show woensdag en donderdag in Rotterdam rond Feyenoord-AS Roma. Je gaat toch naar zijn persconferenties kijken. Hij blijft spraakmakend, hoewel hij irriteert en natuurlijk een narcist eersteklas is. Hij blijft een vorm van totale onbescheidenheid tonen in tegenstelling tot prijzenpakkers als Carlo Ancelotti en Zinedine Zidane.