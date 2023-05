Premium Het beste van De Telegraaf

Lodewijks en Bombarda over de blamage van 25 jaar geleden Degradatie Groningen vertoont parallellen met drama in 1998: ’Niemand had hierop gerekend’

Door Wilber Hack Kopieer naar clipboard

Slechts een wonder kan FC Groningen nog redden. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Niemand twijfelt er nog aan dat FC Groningen, net als 25 jaar geleden, uit de Eredivisie zal verdwijnen. Niet winnen van Go Ahead in Deventer zondag of in de drie daarna nog resterende wedstrijden betekent degradatie. Bij Patrick Lodewijks en Mariano Bombarda, respectievelijk doelman en spits bij de laatste aftocht in 1998, roept het gevoelens van ongeloof en pijn op.