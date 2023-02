Napoli kan historische titel meer en meer ruiken, AC Milan heeft Zlatan terug

Inter, dat woensdag in de Champions League nog met 1-0 won van Porto, trad in Bologna aan met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in de basis. Al na 12 minuten leek de ploeg van coach Simone Inzaghi tegen een achterstand aan te kijken. Maar de treffer van Musa Barrow werd na lange beraadslagingen afgekeurd omdat Nicolás Domínguez in buitenspelpositie in de baan van het schot had gestaan en doelman André Onana deels het zicht had ontnomen.

De beste kans voor de club uit Milaan was na rust voor invaller Eden Dzeko die van dichtbij er niet in slaagde de Poolse doelman Lukasz Skorupski te passeren. De enige treffer viel in de 74e minuut en kwam op naam van Riccardo Orsolini, die vrij voor Onana was gezet door de Nederlander Jerdy Schouten. Voor Bologna lonken de plaatsen die recht geven op Europees voetbal.

AC Milan

AC Milan zette zijn recente goede reeks voort tegen Atalanta. Het elftal van Stefano Pioli versloeg in het eigen stadion de bezoekers uit Bergamo met 2-0. Zlatan Ibrahimovic en Mike Maignan maakten bij de thuisploeg hun rentree na een lange afwezigheid.

Milan kende een dramatische periode in januari, maar lijkt voorzichtig uit het dal te klimmen. Na de vierde zege in alle competities op rij klom de regerend kampioen naar de derde plaats met 47 punten uit 24 wedstrijden. Atalanta staat drie plaatsen lager met 41 punten.

Milan had in de eerste helft een overwicht, maar Atalanta-keeper Juan Musso werd amper getest. De doelman speelde vervolgens onbewust een hoofdrol bij de openingstreffer. Een fraaie uithaal van Theo Hernández kwam terug van de paal en caramboleerde via de rug van Musso alsnog het doel in, 1-0. Rafael Leão kreeg voor rust nog een kans op de 2-0, maar hij mikte de bal over het doel.

Atalanta, met Marten de Roon en Teun Koopmeiners, kwam ook na rust zelden in de buurt van doelman Mike Maignan. De Milan-doelman maakte zijn rentree na vijf maanden blessureleed en kreeg alle tijd om weer rustig te wennen aan de Serie A. Olivier Giroud, Leão en Junior Messias verprutsten in de tweede helft goede kansen, voordat het thuispubliek alsnog kon juichen vanwege een wissel. De herstelde Zlatan Ibrahimovic viel een kwartier voor tijd in voor zijn eerste speelminuten sinds mei. Messias besliste daarna het duel vlak voor tijd, 2-0.

