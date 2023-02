Napoli kan historische titel steeds meer ruiken: 18 punten los na nederlaag Inter

Inter, dat woensdag in de Champions League nog met 1-0 won van Porto, trad in Bologna aan met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in de basis. Al na 12 minuten leek de ploeg van coach Simone Inzaghi tegen een achterstand aan te kijken. Maar de treffer van Musa Barrow werd na lange beraadslagingen afgekeurd omdat Nicolás Domínguez in buitenspelpositie in de baan van het schot had gestaan en doelman André Onana deels het zicht had ontnomen.

De beste kans voor de club uit Milaan was na rust voor invaller Eden Dzeko die van dichtbij er niet in slaagde de Poolse doelman Lukasz Skorupski te passeren. De enige treffer viel in de 74e minuut en kwam op naam van Riccardo Orsolini, die vrij voor Onana was gezet door de Nederlander Jerdy Schouten. Voor Bologna lonken de plaatsen die recht geven op Europees voetbal.