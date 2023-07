Edwin van der Sar van intensive care af: ’Ik hoop volgende week naar huis te gaan’

„Ik wil ten eerste iedereen bedanken voor alle geweldige steun en opbeurende berichten.” De voormalig doelman vervolgt: „Ik lig echter nog wel in het ziekenhuis en hoop volgende week naar huis te kunnen en een volgende stap in mijn revalidatie te kunnen maken.”

Tekst gaat verder onder de tweet

De 52-jarige Van der Sar werd op vrijdag 7 juli tijdens zijn vakantie op het Kroatische eiland Hvar getroffen door een hersenbloeding, waarna hij met spoed per helikopter naar de intensive care van het ziekenhuis in Split werd vervoerd. Afgelopen vrijdagavond is hij vanuit Kroatië naar Nederland vervoerd, waar hij ook op de ic kwam te liggen. Van der Sar weet dus nu te melden dat dit gelukkig niet meer zo is.

Bekijk ook: Steun van over de hele wereld voor Edwin van der Sar

Van der Sar kondigde eind mei zijn afscheid aan bij Ajax. De 130-voudig international begon in 2012 als directeur marketing bij de Amsterdamse club en vervulde sinds 2016 de rol van algemeen directeur bij de club uit de hoofdstad. Na een tegenvallend seizoen, waarin Ajax als derde eindigde en er veel kritiek was op de clubleiding, gaf Van der Sar aan op te zijn.