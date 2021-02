Live Eredivisie: Feyenoord jaagt in Groningen op eerste zege buiten Rotterdam in 2021

Volg FC Groningen-Feyenoord in de Eredivisie via de statistieken, tussenstanden, uitslagen en standen op ons scorebord.

Groningen vs. Feyenoord

Doelman Justin Bijlow ontbreekt nog bij Feyenoord in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (aanvang: 18.45 uur). Hij trainde dinsdag wel weer volop mee met de Rotterdamse selectie, maar een rentree zit er voor hem nog niet in. Daardoor verdedigt Nick Marsman opnieuw het doel van Feyenoord.

In de Rotterdamse defensie neemt Eric Botteghin de plaats in van Uros Spajic, die op de bank begint. Op het middenveld keert Leroy Fer terug in het basisteam. Daardoor behoort ook Mark Diemers tot de reserves.

Opvallend is dat trainer Dick Advocaat zijn drie centrumspitsen Nicolai Jørgensen, Robert Bozenik en Lucas Pratto opnieuw niet nodig heeft voor zijn basisteam. Afgelopen zondag moest het offensieve trio bij FC Twente (2-2) ook al op de bank plaatsnemen. De Rotterdamse voorhoede wordt in Groningen weer gevormd door Steven Berghuis, Bryan Linssen en Luis Sinisterra.

Feyenoord jaagt woensdag tegen FC Groningen op de eerste zege buiten Rotterdam in 2021. De Rotterdamse ploeg wist op 10 januari nog wel stadgenoot Sparta op Het Kasteel te verslaan (0-2). Daarna pakte de formatie van trainer Dick Advocaat in drie uitwedstrijden slechts 1 punt in de Eredivisie en ging ook de bekerwedstrijd in en tegen Heerenveen verloren (4-3).

Willem II-ADO eindigt onbeslist

De degradatiewedstrijd tussen Willem II en ADO Den Haag heeft geen winnaar opgeleverd. Het duel tussen de nummers 16 en 17 van de Eredivisie eindigde in Tilburg in 1-1. Beide clubs eindigden de nerveuze krachtmeting met tien man.

ADO speelde door een rode kaart voor Tomislav Gomelt vanaf de 42e minuut met een man minder. Bij Willem II moest aanvoerder Jordens Peters een kwartier voor tijd naar de kant na zijn tweede gele kaart.

Een overwinning in Tilburg is voor Willem II verplicht, aldus trainer Zeljko Petrovic. Ⓒ René Bouwman

Beide ploegen kwamen na de rust tot scoren uit een strafschop. Mike Trésor zorgde in de 48e minuut voor 1-0 waarna Shaquille Pinas na ruim een uur de gelijkmaker liet aantekenen. Door de remise kwamen Willem II en ADO op 14 punten, 5 meer dan hekkensluiter FC Emmen en 8 minder dan RKC Waalwijk en VVV-Venlo, die boven de degradatiestreep staan.

