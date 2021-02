Live Eredivisie: Willem II krijgt ook rood, stand nog gelijk tegen ADO

Volg beide duels in de Eredivisie via statistieken, tussenstanden, uitslagen en standen op ons scorebord.

De belangen in de wedstrijd tussen Willem II en ADO Den Haag zijn groot. De nummers 16 en 17 van de Eredivisie hebben evenveel punten, in de wetenschap dat in dit seizoen ook de voorlaatste ploeg degradeert.

Groningen vs. Feyenoord

Doelman Justin Bijlow ontbreekt nog bij Feyenoord in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (aanvang: 18.45 uur). Hij trainde dinsdag wel weer volop mee met de Rotterdamse selectie, maar een rentree zit er voor hem nog niet in. Daardoor verdedigt Nick Marsman opnieuw het doel van Feyenoord.

In de Rotterdamse defensie neemt Eric Botteghin de plaats in van Uros Spajic, die op de bank begint. Op het middenveld keert Leroy Fer terug in het basisteam. Daardoor behoort ook Mark Diemers tot de reserves.

Opvallend is dat trainer Dick Advocaat zijn drie centrumspitsen Nicolai Jørgensen, Robert Bozenik en Lucas Pratto opnieuw niet nodig heeft voor zijn basisteam. Afgelopen zondag moest het offensieve trio bij FC Twente (2-2) ook al op de bank plaatsnemen. De Rotterdamse voorhoede wordt in Groningen weer gevormd door Steven Berghuis, Bryan Linssen en Luis Sinisterra.

Feyenoord jaagt woensdag tegen FC Groningen op de eerste zege buiten Rotterdam in 2021. De Rotterdamse ploeg wist op 10 januari nog wel stadgenoot Sparta op Het Kasteel te verslaan (0-2). Daarna pakte de formatie van trainer Dick Advocaat in drie uitwedstrijden slechts 1 punt in de Eredivisie en ging ook de bekerwedstrijd in en tegen Heerenveen verloren (4-3).

Programma woensdag 24 februari

16.30 uur: Willem II - ADO Den Haag

18.45 uur: FC Groningen - Feyenoord