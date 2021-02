Live Eredivisie: Willem II op voorsprong tegen tien man ADO

Volg beide duels in de Eredivisie via statistieken, tussenstanden, uitslagen en standen op ons scorebord.

De belangen in de wedstrijd tussen Willem II en ADO Den Haag zijn groot. De nummers 16 en 17 van de Eredivisie hebben evenveel punten, in de wetenschap dat in dit seizoen ook de voorlaatste ploeg degradeert.

Feyenoord jaagt woensdag tegen FC Groningen op de eerste zege buiten Rotterdam in 2021. De Rotterdamse ploeg wist op 10 januari nog wel stadgenoot Sparta op Het Kasteel te verslaan (0-2). Daarna pakte de formatie van trainer Dick Advocaat in drie uitwedstrijden slechts 1 punt in de Eredivisie en ging ook de bekerwedstrijd in en tegen Heerenveen verloren (4-3).

Programma woensdag 24 februari

16.30 uur: Willem II - ADO Den Haag

18.45 uur: FC Groningen - Feyenoord