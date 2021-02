Statistieken Eredivisie: Feyenoord niet langs FC Groningen

Alessio Da Cruz en Bart Nieuwkoop Ⓒ ANP/HH

Twee inhaalduels staan er woensdag op het programma in de Eredivisie. In een heuse degradatiekraker trapten Willem II en ADO Den Haag om 16.30 uur af. Het werd in Tilburg 1-1. Om 18.45 uur is het de beurt aan Feyenoord dat op bezoek gaat bij FC Groningen. Volg FC Groningen-Feyenoord hier op de voet.