Wéér WK-finale voor Sarina Wiegman: Engeland dompelt gastland Australië in rouw

Het is voor de tweede keer op rij dat Wiegman zich plaatst voor de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Vier jaar terug bereikte de 53-jarige Nederlandse met de Oranje Leeuwinnen de finale. De VS waren toen in Frankrijk met 2-0 te sterk.

Engeland had binnen 10 minuten op voorsprong kunnen komen, maar de inzet van Georgia Stanway werd met de voet weggewerkt door de Australische keepster Mackenzie Arnold.

Voor rust had Engeland het meeste balbezit, maar de Australische verdediging kwam nauwelijks in gevaar. Tot de 36e minuut. Een prima schot van Ella Toone in de rechterbovenhoek betekende de 1-0 voor de Lionesses in Sydney.

Ella Toone loopt juichend weg na de openingstreffer voor Engeland. Ⓒ AFP

De tweede helft begon Australië voortvarend. De Mathildas startten agressief, meteen op zoek naar de gelijkmaker en dat lukte na ruim een uur spelen. Topscorer Sam Kerr, die voor het eerst dit WK in de basis stond na een kuitblessure, knalde heerlijk raak: 1-1. Tien minuten later was het Lauren Hemp die het dolenthousiaste publiek op de tribunes weer tot zwijgen bracht. Het schot van de Engelse liet Australië-keepster Arnold kansloos: 2-1.

Het vuur leek gedoofd bij de Australische voetbalsters. Pas in de laatste minuten waren er wat mogelijkheden op de nieuwe gelijkmaker. Vooral Kerr had in de 86e minuut een prima kans op de 2-2, maar het was Alessia Russo die Australië uiteindelijk de genadeklap gaf: 3-1. In de zes minuten extra tijd werd er niet meer gescoord.

Engeland speelt nu zondag in de finale Spanje. De Spaanse voetbalsters schakelden in de halve eindstrijd Zweden uit.