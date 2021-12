Sport Kort: RB Leipzig kan weer trainen na negatieve tests

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Duitse voetbalclub RB Leipzig kan weer trainen na negatieve tests

10.51 uur: Het door coronabesmettingen geplaagde RB Leipzig gaat weer trainen en kan naar verwachting vrijdag in de Bundesliga aantreden tegen Union Berlin. Bij de laatste testronde op dinsdag heeft niemand positief getest.

„De dinsdag uitgevoerde PCR-tests gaven een negatief resultaat voor alle geteste personen. Voor de zekerheid worden woensdag om 12.00 uur ook sneltesten uitgevoerd. Als ook deze testen negatief zijn, wordt de teamtraining hervat”, meldde de Duitse club woensdagochtend op Twitter.

Dinsdag werd besloten de training af te gelasten wegens meerdere positieve testen. De selectie zou mogelijk in een meerdaagse quarantaine moeten, maar daar wordt nu vermoedelijk van afgezien.

In totaal staat het aantal besmettingen bij RB Leipzig op dertien. Vorige week werden trainer Jesse Marsch en aanvoerder Peter Gulacsi al positief bevonden op het virus. Na het Champions League-duel bij Club Brugge, door de Duitsers met 5-0 gewonnen, werden positieve tests gemeld van de spelers Yussuf Poulsen, Hugo Novoa, Mohamed Simakan en Willi Orban. Ook een aantal andere werknemers van de club bleek besmet.

RB Leipzig staat achtste in de Bundesliga.

Masters driebanden verplaatst naar april

09.03 uur: De Masters driebanden, tevens het nationale kampioenschap, die van 11 tot 16 januari in het Brabantse Berlicum zou worden gespeeld, is vanwege de problemen met het coronavirus verschoven en zal nu van 26 tot 30 april worden gespeeld..

Ook het nationaal kampioenschap pool in de onderdelen 8- en 9-ball, dat van 6 tot 8 januari op de kalender stond, is verplaatst en zal nu op 7 en 8 mei worden gespeeld.

Basketballers Suns verslaan Warriors in NBA-topper

07.30 uur: Phoenix Suns heeft zich naast Golden State Warriors genesteld aan kop van de westelijke divisie van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De Suns wonnen in Phoenix met 104-96 van de Warriors. Het was de zeventiende zege op rij waarmee de ploeg net als de concurrent op 18 overwinningen tegen 3 nederlagen uitkwam.

Phoenix zag al in het tweede kwart guard Devin Booker uitvallen met een bovenbeenblessure, maar liet zich door die tegenslag niet van de wijs brengen. Met name verdedigend maakte de thuisploeg indruk, terwijl bij de Warriors Stephen Curry zijn dag niet had. De sterspeler scoorde slechts vier keer van afstand uit 21 pogingen, resulterend in slechts 12 punten. Topschutter bij de Suns was DeAndre Ayton met 24 punten. Bij de Warriors kwamen de meeste punten op naam van Jordan Poole: 28.

Vrijdag treffen beide ploegen elkaar opnieuw.