Sport Kort: Suns verslaan Warriors in NBA-topper

Basketballers Suns verslaan Warriors in NBA-topper

07.30 uur: Phoenix Suns heeft zich naast Golden State Warriors genesteld aan kop van de westelijke divisie van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De Suns wonnen in Phoenix met 104-96 van de Warriors. Het was de zeventiende zege op rij waarmee de ploeg net als de concurrent op 18 overwinningen tegen 3 nederlagen uitkwam.

Phoenix zag al in het tweede kwart guard Devin Booker uitvallen met een bovenbeenblessure, maar liet zich door die tegenslag niet van de wijs brengen. Met name verdedigend maakte de thuisploeg indruk, terwijl bij de Warriors Stephen Curry zijn dag niet had. De sterspeler scoorde slechts vier keer van afstand uit 21 pogingen, resulterend in slechts 12 punten. Topschutter bij de Suns was DeAndre Ayton met 24 punten. Bij de Warriors kwamen de meeste punten op naam van Jordan Poole: 28.

Vrijdag treffen beide ploegen elkaar opnieuw.