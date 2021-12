Sport Kort: Tweede Kamer voor financiële steun aan Thialf

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Meerderheid Tweede Kamer voor steun Thialf

17.32 uur: Er moet één miljoen euro komen voor ijsstadion Thialf in Heerenveen. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer, bestaande uit CDA, D66, VVD, CU, SP en PvdA. Met de eenmalige steun kan het noodlijdende stadion in elk geval dit schaatsseizoen openblijven. De financiële injectie is van groot belang voor de topschaatsers die zich moeten voorbereiden op de Olympische Winterspelen van komende februari in China. Ook vraagt de Kamer aan het kabinet om de structurele problemen van Thialf in kaart te brengen en met een concreet plan van aanpak te komen.

Thialf kampt al geruime tijd met financiële problemen, mede als gevolg van de coronapandemie, waardoor er geen evenementen zijn en publiek wegblijft. Het stadion heeft de uitgaven voor regulier onderhoud, groot onderhoud en vervangingsinvesteringen moeten uitstellen. Daardoor kan de kwaliteit van de ijsvloer niet worden gegarandeerd en dreigt zelfs sluiting. De Kamer roept nu het kabinet op het stadion deze winter te steunen bij het onderhoud van de installatie en machines die nodig zijn om de ijsbaan in topconditie te houden.

WK indooratletiek in 2024 in Glasgow

17.04 uur: De wereldkampioenschappen indooratletiek van 2024 vinden plaats in Glasgow, zo heeft de internationale atletiekfederatie World Athletics laten weten. Glasgow organiseerde de Europese indoorkampioenschappen in 2019. In de Schotse stad werden daarnaast in 2018 de Europese kampioenschappen outdoor gehouden.

In 2022 zijn de wereldkampioenschappen indoor in het Servische Belgrado, van 11 tot en met 13 maart. In 2023 is Nanjing de plaats van handeling. De Chinese stad was al voorzien om in 2020 het wereldkampioenschap te organiseren, maar dat ging vanwege de coronapandemie niet door.

Tottenham rest van jaar zonder verdediger Romero

16.56 uur: Tottenham Hotspur kan in elk geval de rest van dit jaar niet meer beschikken over Cristian Romero. De verdediger heeft een „zeer serieuze” blessure aan een hamstring, liet trainer Antonio Conte weten. De Argentijn raakte geblesseerd in de interland tegen Brazilië, vorige maand. De Spurs hebben dit kalenderjaar nog negen wedstrijden op het programma staan.

„Dit is heel vervelend, voor hem en voor de club”, aldus Conte. „Cristian is een belangrijke speler voor ons. Voorlopig verwacht ik hem niet terug. Als hij in januari weer kan spelen is dat een meevaller, maar het zou me niet verbazen als het tenminste februari wordt. Voor nu is het afwachten. We bekijken het van week tot week. Voorlopig moet hij voornamelijk rust nemen.”

Tottenham speelt donderdag in de Premier League tegen Brentford.

Zaalvoetballers spelen vierlandentoernooi in Zeist

12.42 uur: De Nederlandse zaalvoetballers organiseren later deze maand een vierlandentoernooi als voorbereiding op het EK in eigen land. In Zeist zijn achtereenvolgens Frankrijk, Duitsland en België de tegenstanders van Oranje.

Op donderdag 16 december is Frankrijk de eerste tegenstander. Twee dagen later volgt een ontmoeting met Duitsland en het toernooi wordt op zondag 19 december afgesloten met een duel met België.

De oefenwedstrijden worden zonder publiek gespeeld op de KNVB Campus in Zeist.

Het EK begint op 19 januari en duurt tot en met 6 februari 2022. Er wordt gespeeld in de Ziggo Dome in Amsterdam en MartiniPlaza in Groningen.

Nieve terug waar hij ooit begon

12.21 uur: De Spaanse wielrenner Mikel Nieve rijdt volgend jaar bij de ploeg Caja Rural-Seguros. Daarmee keert de 37-jarige Bask terug bij de ploeg waarvoor hij als amateur uitkwam tot hij in 2008 zijn eerste profcontract tekende. Nieve reed dit jaar voor BikeExchange.

„Het zal speciaal zijn om de trui van Caja Rural-Seguros RGA weer te dragen, de ploeg waar ik leerde om wielrenner te zijn”, reageerde Nieve. „Het is goed om weer thuis te zijn. Ik wil mijn ervaring doorgeven aan mijn jonge teamgenoten en hen helpen in hun ontwikkeling.” Nieve kwam in zijn loopbaan ook uit voor Orbea, Euskaltel, Team Sky en Mitchelton-Scott.

Nieve reed 22 keer een grote ronde. Hij boekte ritzeges in de Giro (in 2011, 2016 en 2018), waarin hij in 2016 ook het bergklassement won. In 2010 had hij al een rit gewonnen in de Ronde van Spanje. In 2014 volgde etappewinst in het Critérium du Dauphiné. In de Tour de France was zijn beste resultaat de twaalfde plaats in 2013.

Van de Zandschulp en Griekspoor doen mee aan NK tennis

11.32 uur: Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor maken over twee weken hun opwachting op de NK tennis in Amstelveen. Bij de vrouwen ontbreken van 13 tot en met 19 december de beste tennissters van Nederland. Ook meervoudig Nederlands kampioen Robin Haase is niet van de partij.

Van de Zandschulp en Griekspoor - beiden doorgebroken in 2021 - bereiden zich op het Nationaal Tennis Centrum voor op het nieuwe seizoen, dat begin januari aanvangt in Australië. Van de Zandschulp verloor vorig jaar in de finale van Jelle Sels, die zijn titel verdedigt.

Bij de vrouwen ontbreekt titelhoudster Lesley Pattinama-Kerkhove. Ook Arantxa Rus, de nummer 1 bij de vrouwen, is er niet bij in Amstelveen. Quirine Lemoine voert daardoor de plaatsingslijst van het vrouwentoernooi aan.

De NK tennis worden, net als vorig jaar, zonder publiek gespeeld.

Oud-volleyballer Ronnes directeur topsport bij judobond

11.32 uur: Gijs Ronnes is de nieuwe directeur topsport van Judo Bond Nederland (JBN). De oud-volleyballer is de opvolger van Tjaart Kloosterboer. Hij tekende een contract tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Ronnes (44) was was na zijn actieve loopbaan als (beach)volleyballer onder meer werkzaam als bondscoach beachvolleybal. Onder zijn leiding werden Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen wereldkampioen in 2013 en wonnen ze olympisch brons in Rio in 2016. Ook Reinder Nummerdor en Christiaan Varenhorst waren met zilver op het WK in 2015 succesvol onder Ronnes.

Ronnes was tot voor kort actief bij de gemeente Rotterdam als coach/innovator van het Regionaal Financieel Team in de strijd tegen ondermijning en als adviseur van het topsportprogramma bij de klimbond NKBV. „Zijn kennis, enthousiasme en gedrevenheid om het beste uit mensen te willen halen en de aandacht voor continue ontwikkeling van het topsportprogramma werkt heel stimulerend”, zegt Huub Stammes, algemeen directeur van de judobond. „Ik ben ervan overtuigd dat hij binnen de judobond het topsportprogramma blijvend kan ontwikkelen zodat topsporters in het judo en jiujitsu in staat zijn medailles te winnen op de grote titeltoernooien.”

De nieuwe directeur topsport noemt judo „een grote mondiale sport, waarin Nederland bewijst medailleland te zijn bij titeltoernooien.” Op de Spelen van Tokio viel dat afgelopen zomer tegen met slechts één bronzen plak, voor Sanne van Dijke.

Duitse voetbalclub RB Leipzig kan weer trainen na negatieve tests

10.51 uur: Het door coronabesmettingen geplaagde RB Leipzig gaat weer trainen en kan naar verwachting vrijdag in de Bundesliga aantreden tegen Union Berlin. Bij de laatste testronde op dinsdag heeft niemand positief getest.

„De dinsdag uitgevoerde PCR-tests gaven een negatief resultaat voor alle geteste personen. Voor de zekerheid worden woensdag om 12.00 uur ook sneltesten uitgevoerd. Als ook deze testen negatief zijn, wordt de teamtraining hervat”, meldde de Duitse club woensdagochtend op Twitter.

Dinsdag werd besloten de training af te gelasten wegens meerdere positieve testen. De selectie zou mogelijk in een meerdaagse quarantaine moeten, maar daar wordt nu vermoedelijk van afgezien.

In totaal staat het aantal besmettingen bij RB Leipzig op dertien. Vorige week werden trainer Jesse Marsch en aanvoerder Peter Gulacsi al positief bevonden op het virus. Na het Champions League-duel bij Club Brugge, door de Duitsers met 5-0 gewonnen, werden positieve tests gemeld van de spelers Yussuf Poulsen, Hugo Novoa, Mohamed Simakan en Willi Orban. Ook een aantal andere werknemers van de club bleek besmet.

RB Leipzig staat achtste in de Bundesliga.

Masters driebanden verplaatst naar april

09.03 uur: De Masters driebanden, tevens het nationale kampioenschap, die van 11 tot 16 januari in het Brabantse Berlicum zou worden gespeeld, is vanwege de problemen met het coronavirus verschoven en zal nu van 26 tot 30 april worden gespeeld..

Ook het nationaal kampioenschap pool in de onderdelen 8- en 9-ball, dat van 6 tot 8 januari op de kalender stond, is verplaatst en zal nu op 7 en 8 mei worden gespeeld.

Basketballers Suns verslaan Warriors in NBA-topper

07.30 uur: Phoenix Suns heeft zich naast Golden State Warriors genesteld aan kop van de westelijke divisie van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De Suns wonnen in Phoenix met 104-96 van de Warriors. Het was de zeventiende zege op rij waarmee de ploeg net als de concurrent op 18 overwinningen tegen 3 nederlagen uitkwam.

Phoenix zag al in het tweede kwart guard Devin Booker uitvallen met een bovenbeenblessure, maar liet zich door die tegenslag niet van de wijs brengen. Met name verdedigend maakte de thuisploeg indruk, terwijl bij de Warriors Stephen Curry zijn dag niet had. De sterspeler scoorde slechts vier keer van afstand uit 21 pogingen, resulterend in slechts 12 punten. Topschutter bij de Suns was DeAndre Ayton met 24 punten. Bij de Warriors kwamen de meeste punten op naam van Jordan Poole: 28.

Vrijdag treffen beide ploegen elkaar opnieuw.