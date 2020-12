Jetro Willems: ’Ik smokkelde drugs als 9-jarige’

„In eerste instantie hebben mijn ouders geprobeerd het mee te nemen, maar dat ging niet. Toen heb ik mezelf opgeofferd. Ik zei: ’doe maar bij mij’. Ik was toch al een beetje die gekke. Als ik dat voor mijn familie moet doen, dan doe ik dat gewoon”, laat hij zeer openhartig weten.

Met de drugs op zijn benen geplakt, waagde de latere Oranje-international de urenlange vlucht over de Atlantische Oceaan. De smokkel lukte en bracht uitkomst, verzekert Willems. „Dat was voor ons het licht. Alles ging lopen. Mijn ouders kregen werk bijvoorbeeld.”

Willems, die momenteel aan het revalideren is van een zware knieblessure, hoefde zelf geen cent van de opbrengst. „Ik wilde niets, ja, nooit meer in die situatie terechtkomen. Ik zei tegen mijn ouders: ’geef alles wat je mij wilde schenken maar aan mijn zus. Ik wil alleen een bal.’ Uiteindelijk heeft die bal mijn leven gered.”

Jetro Willems tijdens het EK 2012. Ⓒ ANP/HH

Binnen tien jaar haalde Willems het Nederlandse elftal. In 2012 ging de verdediger van PSV als achttienjarige voetballer mee naar het EK in Polen en Oekraïne. Nooit vaardigde Nederland een jongere speler af op een eindtoernooi. In totaal kwam Willems tot nu toe 22 keer uit voor Oranje, vier jaar geleden tegen Frankrijk voor het laatst.

In zijn loopbaan kwam de geboren Rotterdammer uit voor Sparta, PSV, Eintracht Frankfurt en Newcastle United.