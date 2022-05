Van Gaal selecteert opvallende naam in voorselectie Oranje

De 17-voudig international speelde vijf jaar geleden zijn laatste interland en is al enige jaren actief in Mexico bij CF Monterrey. Hier scoorde hij dit seizoen tweemaal in 28 wedstrijden. Ook Rick Karsdorp maakt deel uit van de voorlopige selectie. Hij speelt op 25 mei met AS Roma tegen zijn oude club Feyenoord in de finale van de Conference League. Van Gaal heeft geen plek voor Georginio Wijnaldum.

Situatie Wijnaldum niet veranderd

„Sinds onze laatste twee interlands in maart is er in Gini’s situatie bij zijn club helaas nog weinig veranderd. Ik ben daardoor genoodzaakt andere keuzes te maken, hoe lastig en spijtig ik dat persoonlijk ook vind”, laat de bondscoach weten. Wijnaldum krijgt weinig speeltijd bij Paris Saint-Germain. Hij kwam tot dusver 86 keer voor het Nederlands elftal uit.

Louis van Gaal. Ⓒ ANP/HH

Ook Jordy Clasie zit weer bij de voorselectie. De speler van AZ maakte in maart zijn rentree bij Oranje. De bondscoach selecteert met Jasper Cillessen, Mark Flekken en Tim Krul slechts drie keepers. Joël Drommel is zijn plek dus kwijt. Een dag eerder liet de bondscoach al weten dat de keuze voor de keepers het lastigste was.

Oefenen voor WK

Het Nederlands elftal opent de Nations League op 3 juni met een uitwedstrijd tegen België. Vijf dagen later staat een uitduel met Wales op het programma. De thuisduels van Oranje met Polen (11 juni) en Wales (14 juni) worden in De Kuip afgewerkt. Van Gaal beschouwt de aankomende interlandperiode als een belangrijk moment in de voorbereiding op het WK in Qatar, aangezien er in november maar weinig tijd is tot de openingswedstrijd tegen Senegal.

Op vrijdag 27 mei wordt de definitieve selectie bekendgemaakt.

De volledige voorselectie van Oranje

Doel: Jasper Cillessen, Mark Flekken, Tim Krul

Verdediging: Nathan Aké, Daley Blind, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Hans Hateboer, Rick Karsdorp, Matthijs de Ligt, Tyrell Malacia, Jordan Teze, Jurriën Timber, Stefan de Vrij, Owen Wijndal

Middenveld: Guus Til, Marten de Roon, Teun Koopmeiners, Davy Klaassen, Frenkie de Jong, Jordy Clasie

Aanval: Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Memphis Depay, Cody Gakpo, Arnaut Danjuma, Vincent Janssen, Luuk de Jong, Noa Lang, Wout Weghorst