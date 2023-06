Premium Het beste van De Telegraaf

Al vijf versterkingen en nog twee aanwinsten op komst Kickstart in transferzomer: FC Utrecht laat zich gelden op spelersmarkt

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Adrian Blake

UTRECHT - Geen club in Nederland was deze transferzomer al zo actief als FC Utrecht. De nummer zeven van het afgelopen seizoen presenteerde al vijf nieuwe spelers (Souffian El Karouani, Mats Seuntjens, Ole Romeny, Adrian Blake en Marouan Azarkan), terwijl de overgang van twee andere spelers (Mattijs Branderhorst en Zidane Iqbal) in de afrondende fase zit. Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam legt de filosofie achter de kickstart van de transferzomer uit.