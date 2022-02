VIDEO De Graafschap krijgt bizarre penalty: ’Volgens de KNVB is dit een toptalent’

Premium Voetbal

Erik ten Hag moet kiezen tussen Steven Berghuis, Ryan Gravenberch en Davy Klaassen

Erik ten Hag zegt duizenden beslissingen per jaar te nemen. Voor Ajax-FC Twente moet de succescoach een lastige knoop doorhakken. Kiest hij – naast zekerheidje Edson Alvarez – op zijn middenveld voor Steven Berghuis, Ryan Gravenberch of Davy Klaassen? Het is in Amsterdam Wie van de drie… valt af.