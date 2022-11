Sport Kort: Vos slaat wereldbekercross in Overijse over

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Wereldkampioene Vos slaat wereldbekercross in Overijse over

21.10 uur: Marianne Vos slaat zondag de wereldbekercross in Overijse over. De 35-jarige Brabantse, regerend wereldkampioene veldrijden, kwam zaterdag in de Superprestigewedstrijd in het Belgische Merksplas niet verder dan de tiende plaats. Vos besloot de cross in Overijse aan zich voorbij te laten gaan.

De wielrenster van Jumbo-Visma ging in Merksplas goed van start en kwam na de eerste ronde als tweede door. Vos moest haar snelle start echter bekopen en zakte steeds verder weg. „Ik ’plafonneerde’ echt toen Ceylin del Carmen Alvarado overnam. Vanaf dat moment moest ik mijn eigen tempo aannemen en werd het echt werken”, zei Vos. Alvarado schreef de cross op haar naam.

Vos was al van plan om na de wereldbekerwedstrijd in Overijse een korte pauze te nemen. Onder anderen Alvarado, Lucinda Brand en Fem van Empel doen in België wel mee namens Nederland.

Turkije verslaat Tsjechië in oefenduel tussen ’WK-thuisblijvers’

21.05 uur: Turkije heeft Tsjechië verslagen in een oefenduel tussen de twee landen die de komende weken niet deelnemen aan het WK voetbal in Qatar. De Turken wonnen in Gaziantep met 2-1.

Enes Ünal, die in het verleden voor NAC Breda en FC Twente speelde, zette Turkije na ruim een half uur op voorsprong met een diagonaal schot. Zo’n tien minuten na rust kwamen de Tsjechen op gelijke hoogte via FC Twente-aanvaller Vaclav Cerny: hij haalde uit met links en de Turkse keeper Dogan Alemdar liet de bal zo door zijn handen glippen. Hakan Çalhanoglu maakte in de 70e minuut het winnende doelpunt met een schot met rechts in de korte hoek.

De wedstrijd stond ook in het teken van het afscheid van de Turkse scheidsrechter Cüneyt Çakir, die op meerdere eindtoernooien aanwezig was. De 45-jarige Turk had alleen in de eerste vijf minuten de leiding en verliet toen onder luid applaus het veld. De Schot William Collum floot het restant.

Turkije liep het WK mis door een nederlaag tegen Portugal in de play-offs. In de groepsfase van de kwalificatie moesten de Turken Oranje voor zich dulden. De Tsjechen verloren in de play-offs, na verlenging, van Zweden.

Veldrijder Sweeck wint ook derde race in Superprestige

16.33 uur: De Belgische veldrijder Laurens Sweeck heeft in het Belgische Merksplas de derde wedstrijd uit de Superprestigereeks gewonnen. De crosser van Crelan reed het grootste deel van de wedstrijd alleen voorop. Achter hem finishte de Nederlander Lars van der Haar als tweede.

Voor Tom Pidcock was de wedstrijd in Merksplas zijn eerste cross sinds hij eind januari in het Amerikaanse Fayetteville de wereldtitel veroverde. De Brit kon zich niet mengen in de strijd om de dagzege en finishte als zevende.

Sweeck, de klassementsleider, was als beste weg en had bij het ingaan van de tweede ronde alleen zijn landgenoot Niels Vandeputte nog even in zijn spoor. Eli Iserbyt probeerde nog aan te haken, maar Sweeck - de man in vorm met twee overwinningen in de afgelopen acht dagen - had na twee rondes al een aardig verschil gerealiseerd met zijn twee landgenoten, en ook met Van der Haar en Pidcock.

Halverwege was alleen Van der Haar op 15 seconden nog een belager van Sweeck. De Belg Michael Vanthourenhout volgde al op 30 seconden. Sweecks overwinning kwam geen moment in gevaar. De derde plaats was voor Vanthourenhout. De Nederlander Ryan Kamp werd vijfde.

Van der Haar was in de opening van de race op achterstand geraakt en kon die marge op Sweeck niet meer goedmaken gedurende de race. „Ik kwam in het gedrang vast te zitten en het gat werd te groot voordat ik kon opschuiven”, zei de veldrijder bij Eurosport.

Sweeck was toen al ver vooruit. „Het gat was al 20 seconden en dat kreeg ik nooit meer dicht. Maar ik moet ook zeggen dat het knap is van Laurens dat hij een gaatje vasthoudt van 15 tot 20 seconden. Ik dacht: maak nou eens een foutje, maar dat deed hij niet”, aldus Van der Haar.

Zondag volgt een cross om de wereldbeker in het Belgische Overijse. De Nederlands kampioen kijkt uit naar die cross. „Morgen gaan we er weer voor. Het is een mooi parcours. Ik ben benieuwd naar de veranderingen, die kunnen alleen maar in mijn voordeel zijn.”

Alvarado heerst als vanouds in Superprestigecross Merksplas

14.46 uur: Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado heeft in het Belgische Merksplas met grote overmacht de derde wedstrijd om de Superprestige gewonnen. De Rotterdamse van Alpecin-Deceuninck reed vrijwel van start tot finish alleen voorop en boekte haar tweede zege van het seizoen. Daarmee lijkt ze terug op het niveau waarmee ze tussen 2019 en 2021 het veldrijden beheerste.

Alvarado (24) was ruim een week geleden al de beste in de Superprestigecross van Niel. Dat was haar eerste overwinning in anderhalf jaar.

Denise Betsema finishte op 18 seconden als tweede, de derde plaats was voor Inge van der Heijden.

Skiester Shiffrin wint eerste wedstrijd om wereldbeker

14.17 uur: De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft de openingswedstrijd van het wereldbekerseizoen gewonnen. Het was een slalom in het Finse Levi. Shiffrin was na twee runs goed voor een tijd van 1.51,25. Daarmee was ze zestien honderdsten van een seconde sneller dan de Zweedse Anna Swenn Larsson.

Het is voor Shiffrin haar 75e wereldbekerzege, de 48e op de slalom. De Amerikaanse vedette werd op deze discipline ook al olympisch kampioen (2014) en vier keer wereldkampioen. Shiffrin won vorig seizoen voor de vierde keer de algemene wereldbeker over alle disciplines. De kristallen bol in de slalom moest ze aan de Slovaakse Petra Vlhova laten. Die eindigde zaterdag als derde op 0,20 seconde.

Na vier afgelastingen, vanwege slechte weersomstandigheden, werken de vrouwen dit weekend in Levi hun eerste wereldbekerwedstrijden van het seizoen af. Zondag staat een tweede slalom geprogrammeerd. De mannen kwamen vorige maand al in actie op een reuzenslalom in het Oostenrijkse Sölden.

WADA neemt tijd voor terugkeer Russisch antidopingbureau Rusada

09.06 uur: Wereldantidopingbureau WADA ziet een snelle erkenning van het Russische antidopingbureau Rusada er niet van komen. De schorsing die de Russen kregen opgelegd naar aanleiding van een door de staat gesteund dopingprogramma loopt op 17 december af. „Maar dat betekent niet dat de re-integratie dan begint”, beklemtoonde de kersvers herkozen WADA-voorzitter Witold Banka. „Er is nog steeds weinig vertrouwen in het Rusada.”

Het Russische antidopingbureau werd in december 2019 voor vier jaar geschorst, terwijl Rusland werd uitgesloten van deelname aan Olympische Spelen en andere grote sportevenementen. Die straf werd in december 2020 door het internationaal sporttribunaal CAS tot twee jaar gehalveerd en liep vanaf dat moment tot komende december.

„Het proces van re-integratie eindigt niet op 17 december”, waarschuwde Banka. „Eigenlijk begint het dan pas. Ze hebben nog veel werk te doen om ons vertrouwen terug te winnen. In drie fases zal worden nagegaan of het Rusada aan alle voorwaarden voldoet. We willen elk punt verifiëren. En met verifiëren bedoel ik verifiëren, niet iets op iemands woord geloven.”

Banka voegde er ook nog aan toe dat het WADA de aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité en Paralympisch Comité om Rusland op alle mogelijke gebieden uit de internationale sport te weren, blijft steunen. Daarbij heeft de inval in Oekraïne veel sportbonden doen besluiten sporters uit Rusland en Belarus niet meer toe te laten bij internationale wedstrijden.

Basketballers Celtics nemen afstand van Bucks

09.04 uur: Boston Celtics heeft aan kop van de oostelijke divisie van basketbalcompetitie NBA afstand genomen van Milwaukee Bucks. De Celtics boekten bij New Orleans Pelicans hun negende zege op rij, terwijl de Bucks onderuit gingen bij Philadelphia 76’ers.

Bij Boston waren Jaylen Brown en Jayson Tatum de uitblinkers. Brown was in New Orleans goed voor 27 punten en 10 rebounds, Tatum kwam tot 19 punten en 10 assists. Derrick White had met 26 punten ook een belangrijk aandeel in de 117-109-zege waardoor de Celtics nu op 13 overwinningen tegen 3 nederlagen staan.

Milwaukee leed bij Philadelphia de vierde nederlaag van het seizoen. Daar staan 11 overwinningen tegenover. De ’Sixers’ hadden met name veel te danken aan hun Kameroense sterspeler Joel Embiid, die goed was voor 32 punten, 11 rebounds en 8 assists. Bij de bezoekers tekende de Griekse vedette Giannis Antetokounmpo voor 25 punten en 14 rebounds. Het duel in Philadelphia eindigde in 110-102.