Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

WADA neemt tijd voor terugkeer Russisch antidopingbureau Rusada

09.06 uur: Wereldantidopingbureau WADA ziet een snelle erkenning van het Russische antidopingbureau Rusada er niet van komen. De schorsing die de Russen kregen opgelegd naar aanleiding van een door de staat gesteund dopingprogramma loopt op 17 december af. „Maar dat betekent niet dat de re-integratie dan begint”, beklemtoonde de kersvers herkozen WADA-voorzitter Witold Banka. „Er is nog steeds weinig vertrouwen in het Rusada.”

Het Russische antidopingbureau werd in december 2019 voor vier jaar geschorst, terwijl Rusland werd uitgesloten van deelname aan Olympische Spelen en andere grote sportevenementen. Die straf werd in december 2020 door het internationaal sporttribunaal CAS tot twee jaar gehalveerd en liep vanaf dat moment tot komende december.

„Het proces van re-integratie eindigt niet op 17 december”, waarschuwde Banka. „Eigenlijk begint het dan pas. Ze hebben nog veel werk te doen om ons vertrouwen terug te winnen. In drie fases zal worden nagegaan of het Rusada aan alle voorwaarden voldoet. We willen elk punt verifiëren. En met verifiëren bedoel ik verifiëren, niet iets op iemands woord geloven.”

Banka voegde er ook nog aan toe dat het WADA de aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité en Paralympisch Comité om Rusland op alle mogelijke gebieden uit de internationale sport te weren, blijft steunen. Daarbij heeft de inval in Oekraïne veel sportbonden doen besluiten sporters uit Rusland en Belarus niet meer toe te laten bij internationale wedstrijden.

Basketballers Celtics nemen afstand van Bucks

09.04 uur: Boston Celtics heeft aan kop van de oostelijke divisie van basketbalcompetitie NBA afstand genomen van Milwaukee Bucks. De Celtics boekten bij New Orleans Pelicans hun negende zege op rij, terwijl de Bucks onderuit gingen bij Philadelphia 76'ers.

Bij Boston waren Jaylen Brown en Jayson Tatum de uitblinkers. Brown was in New Orleans goed voor 27 punten en 10 rebounds, Tatum kwam tot 19 punten en 10 assists. Derrick White had met 26 punten ook een belangrijk aandeel in de 117-109-zege waardoor de Celtics nu op 13 overwinningen tegen 3 nederlagen staan.

Milwaukee leed bij Philadelphia de vierde nederlaag van het seizoen. Daar staan 11 overwinningen tegenover. De 'Sixers' hadden met name veel te danken aan hun Kameroense sterspeler Joel Embiid, die goed was voor 32 punten, 11 rebounds en 8 assists. Bij de bezoekers tekende de Griekse vedette Giannis Antetokounmpo voor 25 punten en 14 rebounds. Het duel in Philadelphia eindigde in 110-102.