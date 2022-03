’Deze medailles moeten TeamNL uit dipje halen op Paralympische Spelen’

De big smile was terug bij Kampschreur en daar was alle reden toe. Na een behoorlijke crash in de training en tegenvallende resultaten op de afdaling en Super G was de zucht van verlichting bijna in Nederland hoorbaar. Niet in de laatste plaats omdat hij enkele minuten eerder tijdens zijn slalom-run bijna omklapte. „Ik stond na de afdaling derde en was meer dan anderhalve seconde verwijderd van het goud. Dus ’boven’ werd besproken om voor het zilver te gaan. Maar na twee poortjes dacht ik: dat gaan we niet doen. De slalom en deze piste zijn niet om te glijden, maar om aan te vallen. En aanvallen doe ik het liefst, dan kan ik op het randje skiën. Dus nam ik risico’s en inderdaad ging m’n ski even omhoog... Ik schrok, maar daarna hield ik vast aan mijn plan. En dat ik dan op de slalom bijna de gehele achterstand op de Noor Jesper Pedersen goed maak (het verschil bedroeg slechts 0,28), dan kun je wel spreken van zilver met een goud randje.”

Een dag eerder overheerste het chagrijn nog bij Kampschreur. „In 2018 in Pyeongchang, waar ik als debutant goud won op de supercombinatie, waren Niels en ik nog jonkies. Sinds 2019 behoren we continu tot de wereldtop, dus dan leg je de lat hier hoger en zijn twee vijfde plaatsen teleurstellend. Ik heb me na de Super G even afgezonderd, omdat ik de rest niet wilde aansteken. Bij mij en Niels lukte het nu wel, dat is een opluchting. Heel vervelend dat Barbara van Bergen en Floris Meijer na een goede afdaling uit de bocht vlogen op de slalom. Zij balen nu, maar hopelijk pieken zij nog op de laatste twee onderdelen.”

Naast Kampschreur glunderde ook De Langen. „Ik ben zó blij, dat is niet te beschrijven. Dit is het gedroomde scenario”, doelde hij op zijn eerste paralympische medaille ooit. „Na de afdaling stond ik vierde. Dus voor de slalom dacht ik: het is alles of niks, ik ga alle risico’s nemen. Als die instelling wordt beloond, dan is dat, tja, heerlijk... Maar het echte besef dat ik een medaille heb gewonnen, moet nog komen.”