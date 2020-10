Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

ADO Den Haag legt Griekse spits Karelis vast

20:17 uur ADO Den Haag heeft de Griekse spits Nikos Karelis (28) gecontracteerd. De transfervrije Karelis, goed voor negentien interlands, speelde afgelopen seizoen voor het Engelse Brentford FC, dat uitkomt op het tweede niveau. De Griek heeft voor één seizoen getekend, met een optie voor een extra seizoen.

„Wij zijn heel tevreden dat wij een spits als Nikos hebben kunnen aantrekken. Hij is een speler die een reputatie van een echte Griekse strijder heeft opgebouwd. Een spits die alles geeft om te winnen en daarom ook weleens liefkozend Hulk genoemd wordt”, aldus technisch directeur Martin Jol.

Vanaf januari 2016 tot de zomer van 2018 speelde Karelis in België voor KRC Genk. De Belgen hadden hem overgenomen van Panathinaikos. Met name door een zware knieblessure kwam Karelis de voorbije jaren minder in actie.

Zeilster Bouwmeester gedeeld eerste op EK

20:00 uur Na de eerste dag van het Europees kampioenschap Laser Radial in het Poolse Gdansk staat zeilster Marit Bouwmeester op een gedeelde eerste plaats in een veld met 107 deelnemers. Vanwege het omvangrijke veld is de wedstrijd opgesplitst in twee groepen, vandaar de gelijke score. Bouwmeester deelt de koppositie met de Deense Anne-Marie Rindom en de Noorse Line Flem-Host. Mirthe Akkerman staat op de gedeelde vierde plaats.

„Het is hier wel oké eigenlijk”, zei Bouwmeester na de eerste dag. „We zijn natuurlijk superblij dat we weer kunnen racen en een EK hebben. Er staat hier vaak een aflandige wind, dat is niet echt makkelijk omdat de wind dan niet zo stabiel is in kracht en richting. Normaal zou je zeggen dat wordt een lange week, maar dit racecomité was lekker efficiënt. Twee goede resultaten om mee te beginnen, dus ik ben wel blij.”

Voetbal: PSV-verdediger Teze haakt af bij Jong Oranje door positieve coronatest

17.44 uur: Jordan Teze speelt donderdagavond in Venlo (20.00 uur) niet mee met Jong Oranje in de kwalificatiewedstrijd tegen Jong Gibraltar. De 21-jarige verdediger van PSV is afgevallen vanwege een positieve coronatest.

Teze is donderdagochtend naar huis gegaan. Aangezien hij asymptomatisch is gaat hij nu 72 uur in quarantaine, geheel volgens de RIVM-richtlijnen. Jong Oranje-coach Erwin van de Looi roept voorlopig geen vervanger op voor Teze. Na het duel met Gibraltar speelt de Nederlandse jeugd over enkele dagen ook nog tegen Jong Cyprus.

Teze speelde drie wedstrijden voor Jong Oranje.

Voetbal: Heracles verslaat Heerenveen in oefenduel

17.05 uur: Heracles heeft een oefenwedstrijd tegen sc Heerenveen met 2-1 gewonnen. De partij werd gespeeld op trainingscomplex Skoatterwâld van de Friezen.

Alle treffers vielen in de tweede helft en kwamen op naam van Teun Bijleveld, Sinan Bakis (beide Heracles) en Nordin Tahboun (Heerenveen). De beslissende goal van Bakis viel twee minuten voor het einde van de wedstrijd.

Bij Heerenveen speelde geen van de drie op de slotdag van de transferperiode gehaalde spelers mee. Stanislav Shopov, Rasmus Wendt en Benjamin Nygren zaten niet bij de selectie.

Hockey: Hockey-interlands tegen Groot-Brittannië zonder publiek

17.04 uur: De hockey-interlands van Oranje tegen Groot-Brittannië op 27 en 29 oktober worden zonder publiek gespeeld. Het gaat op beide dagen om een duel voor de mannen en voor de vrouwen. De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) heeft dat besloten vanwege de coronacrisis.

Algemeen directeur Erik Gerritsen: „Hoewel er op dit moment door de overheid nog geen restricties zijn gesteld aan de mogelijkheden met publiek te spelen, vinden wij het onder de huidige omstandigheden verstandig dit besluit nu te nemen. Natuurlijk hadden we liever gespeeld met een gelimiteerd aantal toeschouwers, maar het meest belangrijk vinden we het dat de wedstrijden op een goede manier doorgang vinden. Daar zijn alle voorbereidingen nu op gericht.”

De vier wedstrijden worden gespeeld in het Wagener Stadion in Amstelveen.

Voetbal: Oefenduel tussen PEC Zwolle en FC Utrecht eindigt in 3-3

16.01 uur: De oefenwedstrijd tussen PEC Zwolle en FC Utrecht is donderdag in een 3-3-gelijkspel geëindigd. Sander van de Streek hielp de bezoekers met twee treffers aan een 3-1-voorsprong, maar Zwolle kwam in de tweede helft terug.

Het eerste doelpunt van Utrecht werd na drie minuten verzorgd door de Franse aanwinst Moussa Sylla en Odysseus Velanas, normaal speler van Jong FC Utrecht. Laatstgenoemde scoorde na een assist van Sylla. Van de Streek verdubbelde de marge niet veel later. De ruststand was 3-1 na doelpunten van Sai van Wermeskerken (PEC) en opnieuw Van de Streek. In de tweede helft zorgden Marc-Olivier Doué en Mike van Duinen namens PEC voor de eindstand.

Eigenlijk zou PEC Zwolle donderdag oefenen tegen FC Groningen. Vanwege een geschil tussen beide clubs over de transfer van Alessio Da Cruz, die op weg leek naar Zwolle maar op de valreep voor Groningen koos, zochten de Zwollenaren naar een nieuwe tegenstander.

Voetbal: Duitse bondscoach Löw stuurt vijf spelers naar huis

14.52 uur: De Duitse bondscoach Joachim Löw heeft vijf spelers naar huis gestuurd. Benjamin Henrichs, Nico Schulz, Niklas Stark, Nadiem Amiri en Mahmoud Dahoud gaan niet mee naar Oekraïne voor een duel uit de Nations League. Zij behoorden wel tot de selectie voor de oefeninterland woensdag in Keulen tegen Turkije (3-3).

Henrichs en Schulz hadden een basisplaats, Dahoud maakte als invaller zijn debuut en ook Stark en Amiri kwamen in de slotfase nog even binnen de lijnen. Zij gaan nu terug naar hun clubs, omdat Löw zijn selectie kan versterken met Toni Kroos (Real Madrid), Timo Werner (Chelsea), Manuel Neuer, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Serge Gnabry (allen Bayern München), Marcel Halstenberg en Lukas Klostermann (RB Leipzig). Deze internationals kregen allemaal een paar dagen rust en mochten het oefenduel overslaan.

Duitsland speelt zaterdag in Kiev tegen Oekraïne en ontvangt drie dagen later Zwitserland in Keulen, in het kader van de Nations League.

Voetbal: Zwitserland wil Shaqiri opstellen na tweede coronatest

14.39 uur: De Zwitserse international Xherdan Shaqiri reist toch mee met de nationale voetbalploeg van zijn land naar Spanje, waar zaterdag een duel uit de Nations League wordt gespeeld tussen beide landen. De middenvelder van Liverpool testte donderdag negatief op corona, nadat hij twee dagen eerder juist positief had getest op het virus.

Volgens de Zwitserse voetbalbond moet de Europese unie UEFA nog wel toestemming geven voor zijn meespelen. Verdediger Manuel Akanji (Borussia Dortmund) is wel in isolatie nadat hij woensdag positief was getest. Hij vertoont geen symptomen. Zwitserland, dat woensdag in een oefenduel met 2-1 verloor van Kroatië, speelt dinsdag ook nog in en tegen Duitsland.

Shaqiri, die bij Liverpool geen basisplaats heeft, was voor het eerst opgeroepen sinds de Nations League Finals van juni vorig jaar.

Biljarten: Wereldbiljartbond schorst weer vele spelers

14.32 uur: De wereldbiljartbond (UMB) heeft opnieuw een twintigtal biljarters uit verschillende landen voor één jaar geschorst omdat ze hebben gespeeld in een toernooi van de nieuwe biljartorganisatie Professional Billiards Association (PBA) in Zuid-Korea.

Voor de Nederlandse biljarters Glenn Hofman uit Den Haag en de Zeeuw Jean-Paul de Bruijn houdt dit in dat ze alleen nog maar aan PBA-toernooien kunnen deelnemen. Beide biljartorganisaties zijn al geruime tijd met elkaar in conflict en een oplossing lijkt nog ver weg.

Voetbal: Arsenal schrijft Özil niet in voor Europa League

13.24 uur: Arsenal heeft Mesut Özil niet ingeschreven voor de Europa League. De 31-jarige Duitser, bezig aan zijn laatste contractjaar bij de Engelse voetbalclub, ontbreekt op de spelerslijst die Arsenal heeft ingeleverd bij de UEFA. Özil heeft onder manager Mikel Arteta geen uitzicht meer op speeltijd bij de ’Gunners’.

Arsenal betaalde in 2013 zo’n 50 miljoen euro om de aanvallende middenvelder over te nemen van Real Madrid. Özil won met de Londense club onder meer drie keer de FA Cup. Mede vanwege fysieke problemen kwam de Duitser de afgelopen jaren niet zo vaak meer aan spelen toe. Zijn laatste optreden in de Premier League dateert van begin maart, vlak voordat de competitie werd onderbroken vanwege het coronavirus.

„Ik ben hier tot de laatste dag van mijn contract en ik zal alles geven wat ik heb voor deze club”, zei Özil enkele weken geleden. „Situaties als deze zullen me nooit breken, ze maken me alleen maar sterker.” De Duitser, die twee jaar geleden stopte als international, geldt als de grootverdiener in de selectie van Arsenal. Özil besloot deze week om het salaris over te nemen van de aanvankelijk ontslagen mascotte Gunnersaurus.

Voetbal: FC Den Bosch en Almere halen in op 15 oktober

11.47 uur: De eerder vanwege een coronabesmetting afgelaste wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen FC Den Bosch en Almere City FC wordt gespeeld op donderdag 15 oktober. De aftrap is om 20.00 uur. Bij de thuisclub was een coronageval geconstateerd, waarna de GGD de complete selectie van de Bosschenaren verplichtte om in quarantaine te gaan. Daardoor kon het duel dinsdag niet doorgaan.

Omdat het om een duel uit de eerste periode gaat, moest er een datum worden gevonden voor 23 oktober. „Door de wedstrijd op donderdag 15 oktober in te plannen, is het niet noodzakelijk andere wedstrijden te verplaatsen en wordt toch voldaan aan de sportieve uitgangspunten van minimaal twee volledige etmalen rust tussen twee wedstrijden”, aldus de KNVB.

Voetbal: Inter-verdediger Bastoni aan de kant met corona

10.55 uur: De Italiaanse jeugdinternational Alessandro Bastoni is positief getest op corona. Dat heeft zijn club Internazionale, waar ook Stefan de Vrij onder contract staat, donderdag bevestigd.

De Italiaanse voetbalbond had woensdag gemeld dat twee spelers van Jong Italië het virus bleken te hebben en het trainingskamp hadden verlaten. Namen werden niet genoemd. De rest van de selectie was opnieuw getest waarbij geen nieuwe positieve gevallen waren geconstateerd.

„Onze verdediger heeft geen symptomen, maar gaat in thuisisolatie zoals het hygiëneprotocol voorschrijft”, meldt de club waarvoor hij zondag nog in actie kwam. Inter hervat de competitie na de interlandperiode met de derby tegen AC Milan op 17 oktober.

Tennis: Masterstoernooi Parijs gaat door, Parijs-Roubaix onzeker

08.32 uur: Het masterstoernooi voor tennissers in Parijs gaat door, ondanks het snel oplopende aantal coronabesmettingen in de Franse hoofdstad. Per dag mogen duizend toeschouwers naar binnen in het sportpaleis langs de Seine, waar het toernooi wordt gespeeld. De Franse tennisbond bevestigt dat het ATP-evenement, dat op 31 oktober begint, gewoon doorgaat.

De organisatie van Parijs-Roubaix heeft meer zorgen. De wielerkoers wordt normaal gesproken in het voorjaar verreden, maar is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar zondag 25 oktober. Het coronavirus grijpt in Frankrijk weer snel om zich heen. In Parijs en de omliggende voorsteden zijn alle cafés voor twee weken gesloten, in een poging de verspreiding af te remmen.

Voetba: FC Groningen maakt ondanks coronacrisistoch winst

07.52 uur: FC Groningen heeft ondanks de coronacrisis afgelopen seizoen winst gemaakt. De Eredivisie-club hield 2,9 miljoen euro over aan het seizoen 2019-2020, vooral dankzij transferopbrengsten en steun van de achterban. Groningen heeft daardoor nu geen schuld meer.

Het eigen vermogen ging van 2,3 miljoen euro in de min naar 600.000 euro in de plus. „FC Groningen heeft de financiële positie behoorlijk kunnen versterken. Dit is echter ook noodzakelijk om de gevolgen van de coronacrisis voor dít seizoen te kunnen opvangen, want elke thuiswedstrijd zonder publiek is de voorziene schade op dit moment circa 450.000 euro”, aldus de club.

Groningen moest in het voorjaar hard ingrijpen toen de competitie als gevolg van het coronacrisis was afgebroken. De club ontsloeg in mei elf medewerkers en besloot vijf openstaande vacatures niet in te vullen. De voorbije jaren was het personeelsbestand wel behoorlijk gegroeid. Al het personeel, ook de spelers en stafleden, deden een ’loonoffer’ om de club door de moeilijke fase heen te helpen.

De omzet bedroeg 19,9 miljoen euro, de bedrijfslasten waren 21,7 miljoen. Het leidde tot een negatief bedrijfsresultaat van 1,8 miljoen euro. Groningen hield echter ook 5,5 miljoen euro over aan de transfers van onder anderen Ritsu Doan, Samir Memisevic en Kaj Sierhuis. Daardoor kon de club het boekjaar toch met zwarte cijfers afsluiten.

Voor dit seizoen vreest Groningen voor een negatief bedrijfsresultaat van 2,5 miljoen euro. De noorderlingen, die met een begroting van 15 miljoen werken, rekenen erop dat ze tot de winterstop slechts in beperkte mate toeschouwers mogen toelaten bij thuiswedstrijden. De voetbalstadions zijn nu voor een periode van drie weken zelfs helemaal gesloten voor publiek.

Start van WK-kwalificatie in gevaar voor Neymar

07.34 uur: Het Braziliaanse voetbalelftal moet het bij de start van de WK-kwalificatie mogelijk doen zonder Neymar. De duurste voetballer ter wereld kampt met rugklachten. De ’Seleção’ neemt het vrijdag in São Paulo op tegen Bolivia.

Neymar moest eerder deze week de training afbreken toen hij pijn kreeg onderin zijn rug. „We gaan zien hoe hij herstelt”, zegt teamarts Rodrigo Lasmar. „We gaan hem voor de volgende training nogmaals onderzoeken.” De aanvaller van Paris Saint-Germain is de topscorer van het Braziliaanse elftal van bondscoach Tite met 61 doelpunten in 101 interlands. Neymar miste de afgelopen jaren heel wat wedstrijden van de nationale ploeg vanwege fysieke problemen.

Als de vleugelspits niet kan spelen tegen Bolivia, dan lonkt een basisplaats voor Richarlison. Tite kan ook kiezen voor de talenten Rodrygo of Matheus Cunha.