Bekende gebreken en moeilijk te volgen wisselbeleid breken PSV op

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Ontgoocheling bij Ruud van Nistelrooy (l.) en zijn assistent Fred Rutten. Ⓒ FOTO ANP/HH

LEEUWARDEN - Als een marathonloper die in de eerste van de ruim 42 kilometer struikelt over een losse veter en tegen het asfalt smakt, is PSV begonnen aan de intensieve serie tot aan het WK. Het team van trainer Ruud van Nistelrooy krijgt een uiterst pittig programma voor de kiezen met nu nog elf wedstrijden in zes weken en daarbij de nodige loodzware affiches, maar ging bij de start van het blok meteen pijnlijk onderuit bij het laaggeklasseerde SC Cambuur: 3-0.