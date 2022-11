Geslaagde operatie oud-Ajacied Sébastien Haller vanwege teelbalkanker

„Een volgende stap in het revalidatieproces. De tweede operatie is goed verlopen. Hartelijk dank aan het medische team voor de steun”, schreef Haller op het sociale medium.

Bij Haller werd in juli een tumor in een teelbal geconstateerd. De Ivoriaanse international had toen net Ajax verruild voor Dortmund. Hij ging in juli voor het eerst onder het mes en heeft ook enkele maanden chemotherapie ondergaan.