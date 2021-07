Video: Honkbalclub Cleveland Indians verandert naam in Guardians

Acteur Tom Hanks sprak het filmpje in en vertelde dat in de nieuwe naam het beste, namelijk Cleveland, bewaard blijft. Het woord Guardians staat vooral voor een naam die iedere fan van de club vertegenwoordigt, ongeacht huidskleur of afkomst, aldus Hanks in de boodschap.

De organisatie van de club heeft het afgelopen jaar het grootste deel besteed aan het inkorten van een lijst met potentiële namen. Iets meer dan een maand geleden stonden er nog bijna 1.200 namen op de lijst.

De club had al lange tijd te maken met lokale en nationale druk van activisten om de naam „Indianen”, die volgens critici racistisch was, te schrappen. Sinds 1915 droeg de club de naam.

Teameigenaar Paul Dolan liet weten dat de sociale onrust van afgelopen zomer, aangewakkerd door de moord op George Floyd in Minneapolis, de aanleiding vormde voor zijn voornemen om de naam van de honkbalclub te veranderen.

Cleveland is het tweede team in de Amerikaanse topsport dat onder druk overgaat tot een naamswijziging. In juli vorig jaar besloot het American footballteam Washington Redskins verder te gaan als Washington Football Team. Redskins (roodhuiden) geldt als kwetsend ten opzichte van de oorspronkelijke bewoners van het land. Dat geldt ook voor de Indians en het oude logo van de club.