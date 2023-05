Premium Het beste van De Telegraaf

Extra Tijd met... Rinus ’VeeKay’ van Kalmthout: ’Ik ben in mijn leven één keer echt uitgegaan’

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Rinus van Kalmthout start zondag vanaf de eerste startrij in de Indy 500. Ⓒ ANP/HH

Rinus van Kalmthout stak al vroeg in zijn carrière de grote plas over om zijn geluk te beproeven in het Beloofde Land. Inmiddels is de 22-jarige coureur bezig aan zijn vierde seizoen in de IndyCar, het Amerikaanse equivalent van de Formule 1. Zondag wacht de wereldberoemde Indy 500, waarin de in de Verenigde Staten als Rinus VeeKay bekende Nederlander na een zenuwslopende kwalificatie als tweede start. In deze rubriek vertelt hij openhartig wat hem nog meer bezighoudt.