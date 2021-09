Daniel Ricciardo kan slaap niet vatten sinds zege in Monza

„Dat komt niet door het feesten”, zo benadrukt de F1-coureur van McLaren tegenover de BBC. „Het komt gewoon door de opwinding. De zege blijft door mijn hoofd spoken. Daarnaast heb ik een ongelooflijke stroom aan liefde en berichten ontvangen van vrienden. Dat is heel cool, maar maakt het lastig om de gedachten erover uit te schakelen.”

Tegelijkertijd geniet Ricciardo er ook van hoe de wedstrijd in zijn gedachten steeds voorbij schiet. „Ik heb een aantal zeer levendige herinneringen van momenten in de race. Bijvoorbeeld met nog 10 ronden te gaan, wat ik mezelf op dat moment inprentte, wat mijn mentaliteit was, dat ik koel moest blijven. En dat ik in de laatste ronde nog wilde gaan voor de snelste ronde. Ik wist niet eens wat de tijd van de snelste ronde was, maar ik wist dat ik nog wat over had, dus ik had zoiets van: ’Laten we het gewoon doen!’”

Door zijn overwinning in de Grand Prix van Italië staat de teller voor Ricciardo nu op acht zeges. De laatste overwinning dateerde van 27 mei 2018, toen hij als ploeggenoot van Max Verstappen in Monaco Sebastian Vettel en Lewis Hamilton voorbleef.