Toch geen megatransfer: Harry Kane blijft bij Tottenham Hotspur

Kane speelde zondag weer voor het eerst dit seizoen mee bij de Spurs, die met 1-0 te sterk waren voor Wolverhampton Wanderers. Een week eerder werd uitgerekend City met 1-0 verslagen

„Het was ongelooflijk om te zien wat voor ontvangst ik zondag kreeg van de Spurs-fans, en wat voor steunbetuigingen ik de afgelopen paar weken heb gehad’, laat Kane op Twitter weten. „Ik blijf bij Tottenham Hotspur deze zomer en ik zal me honderd procent focussen om het team te helpen om successen te halen.” De post van Kane werd door de club beantwoord met de tekst: „Laten we dat doen!”

Kane speelt al sinds 2004 bij de Spurs.