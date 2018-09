Clasie knalt Southampton naar uitzege

Clasie knalde de bal na 25 minuten spelen in de kruising nadat Dusan Tadic de bal had teruggelegd. De 25-jarige oud-Feyenoorder, die lang niet altijd op een basisplaats kan rekenen bij Southampton, was dolblij met zijn treffer, die later de winnende bleek.

Southampton is door de zege de nummer negen in de Premier League. Westbrom staat een plekje hoger, maar heeft ook twee wedstrijden meer gespeeld.

Fer en Narsingh

Voor Leroy Fer en Luciano Narsingh verliep de middag een stuk minder positief. Het duo verloor met Swansea City op bezoek bij West Ham United met 1-0. Hierdoor blijft de ploeg 18e en dat is een plaats die aan het einde van de competitie degradatie betekent.

"We speelden heel slecht in de eerste helft", vond Narsingh, die in de rust inviel. "In de tweede helft ging het beter, maar zij pakten de punten. We hadden in de eerste helft moeten spelen zoals we in de tweede deden."