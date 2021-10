Met coronavirus besmette Julian Nagelsmann leidt Bayern München vanuit hotelkamer naar zege

Trainer Julian Nagelsmann van Bayern München heeft positief getest op het coronavirus. De Duitser ontbrak daarom woensdagavond in Lissabon op de bank bij de gewonnen uitwedstrijd van zijn ploeg in de Champions League tegen Benfica (0-4). Bayern had aanvankelijk gemeld dat Nagelsmann vanwege griep afwezig was.

Een dag na het duel maakte de ’Rekordmeister’ bekend dat de 34-jarige trainer positief heeft getest. Nagelsmann is volgens Bayern volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Hij vliegt gescheiden van zijn selectie en staf met een medisch vliegtuig terug naar München. Nagelsmann gaat thuis weer in isolatie.

Toch had de oefenmeester een flinke rol in de overwinning. Vanuit het hotel hield Nagelsmann contact met zijn assistenten. „We hadden de wedstrijd samen voorbereid, maar hij heeft me wel de wissels doorgegeven”, aldus Dino Toppmöller, die werd opgedragen om Benjamin Pavard van het veld te halen voor Serge Gnabry. Het bleek een gouden zet. „Julian voelt zich erg ziek, maar met zijn hoofd is niets mis. Met Gnabry waren we veel gevaarlijker. Het eerste doelpunt na rust werkte als een flesopener.”

Toppmöller en Xaver Zembrod hebben voorlopig de leiding over de hoofdmacht van Bayern. De koploper van de Bundesliga speelt zaterdag thuis tegen Hoffenheim.