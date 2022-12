Ten Hag positief over vertrek eigenaar United: ’Meer geld is cruciaal’

„Ik heb met United-topman Richard Arnold gesproken over de cultuur en doelstellingen die wij willen hebben en hij zei dat daar niks in gaat veranderen”, aldus Ten Hag vanaf het trainingskamp van zijn club in Spanje. „Het zal alleen maar beter worden omdat er meer geld voor ons beschikbaar komt.”

Ten Hag ziet ook West Ham United en Newcastle United naderen in de top van de Engelse competitie. „Je komt al snel op zeven of acht clubs die mee kunnen strijden in deze competitie. Het gaat ook om strategie en niet alleen om geld. Maar het is duidelijk dat als je niet de juiste spelers hebt, je niet succesvol zult zijn.” De Amerikaanse familie Glazer is sinds zeventien jaar eigenaar van de club, maar zag United de afgelopen vijf jaar geen prijs pakken. De familie onderzoekt nu de mogelijkheden de club te verkopen.

United staat vijfde in de Premier League en hervat het seizoen op 21 december met een bekerwedstrijd tegen Burnley. Het Engelse clubvoetbal ligt sinds vorige maand stil vanwege het WK in Qatar.