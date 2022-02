LIVE Nederlandse achtervolgingsploeg wil zich in halve finale revancheren

In de kwartfinale maakten de vrouwen niet al te veel indruk. Antoinette de Jong, Irene Schouten en Ireen Wüst plaatsten zich als derde voor de kwartfinale, met een kleine vier seconden achterstand op Japan. In de halve finale treft het Oranje-team de Canadese vrouwen, die in de kwartfinale ook een veel betere tijd noteerden. Japan en Rusland vechten om het andere ticket voor de finale.

De finale van de ploegenachtervolging bij de vrouwen staat later in de ochtend, om 09.28 uur gepland. Wordt Oranje uitgeschakeld in de halve finale, dan wacht vanaf 09.21 uur de strijd om het brons. De mannen rijden achter de vrouwen aan. Na de halve finales bij de vrouwen starten de Nederlandse mannen om 07.52 uur tegen Noorwegen, de eindstrijd is om 09.47 uur.