FC Utrecht verzuimt Go Ahead Eagles te kloppen

In de tamme eerste helft had FC Utrecht een licht overwicht, maar de thuisclub wist geen grote kansen af te dwingen. Doelman Warner Hahn redde op een kopbal van Remco Balk en ook na een schot van Quinten Timber. Simon Gustafson knalde de bal over het Deventer doel. De Eagles waren voor de rust amper gevaarlijk. De goed georganiseerde ploeg van trainer Kees van Wonderen ving FC Utrecht op eigen helft op en gaf daarbij nauwelijks enige ruimte weg.

FC Utrecht-doelman Eric Oelschlägel, de vervanger van de licht geblesseerde Maarten Paes, moest in de 57e minuut voor de eerste keer echt redding brengen. Hij keerde een inzet van dichtbij van Joris Kramer. Collega Hahn greep bekwaam in op een schot van Bart Ramselaar. In het slotoffensief van de thuisclub kopte invaller Adrián Dalmau op de lat.

FC Utrecht is dit seizoen thuis nog altijd ongeslagen in de Eredivisie. De Eagles daarentegen zijn nu vijf uitwedstrijden op rij zonder nederlaag.