Geplaagd Sparta pakt na hectische week punt bij sc Heerenveen

De wedstrijd tegen Heerenveen was de eerste voor Sparta sinds het vertrek van Henk van Stee. De technisch directeur stapte op na een conflict met algemeen directeur Manfred Laros over het te voeren beleid. Trainer Henk Fraser twijfelde over zijn toekomst bij Sparta, maar liet vrijdag weten door te gaan.

Sparta was voor rust niet de mindere. Hoogtepunten voor de doelen waren schaars. Lennart Thy noteerde de grootste kans voor Sparta. De Duitse spits kreeg de bal in de 37e minuut voor zijn voeten nadat die, na een hoekschop, aan iedereen voorbij ging. Thy schoot de bal over.

In de tweede helft moest Tim Coremans een paar keer redden voor Sparta, onder meer bij een indraaiende vrije trap van Joey Veerman en een kopbal in blessuretijd van Henk Veerman. De derde doelman moest keepen omdat Benjamin van Leer in de warming-up geblesseerd raakte. Eerste doelman Maduka Okoye is ook geblesseerd.

Heerenveen staat met 22 punten negende, nog net in de eerste helft van de ranglijst.

Utrecht - Eagles ook bloedeloos

Subtopper FC Utrecht heeft in de eigen Galgenwaard tegen middenmoter Go Ahead Eagles genoegen moeten nemen met een doelpuntloos gelijkspel (0-0). Daarmee deed de thuisclub zich in het teleurstellende duel tekort. De ploeg van trainer René Hake kreeg de meeste doelrijpe kansen, maar miste een beetje scherpte en geluk in de afronding.

Bart Ramselaar in duel met Mats Deijl Ⓒ ANP/HH

In de tamme eerste helft had FC Utrecht een licht overwicht, maar de thuisclub wist geen grote kansen af te dwingen. Doelman Warner Hahn redde op een kopbal van Remco Balk en ook na een schot van Quinten Timber. Simon Gustafson knalde de bal over het Deventer doel. De Eagles waren voor de rust amper gevaarlijk. De goed georganiseerde ploeg van trainer Kees van Wonderen ving FC Utrecht op eigen helft op en gaf daarbij nauwelijks enige ruimte weg.

FC Utrecht-doelman Eric Oelschlägel, de vervanger van de licht geblesseerde Maarten Paes, moest in de 57e minuut voor de eerste keer echt redding brengen. Hij keerde een inzet van dichtbij van Joris Kramer. Collega Hahn greep bekwaam in op een schot van Bart Ramselaar. In het slotoffensief van de thuisclub kopte invaller Adrián Dalmau op de lat.

FC Utrecht is dit seizoen thuis nog altijd ongeslagen in de Eredivisie. De Eagles daarentegen zijn nu vijf uitwedstrijden op rij zonder nederlaag.