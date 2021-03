FC Twente laat grote kans liggen om SC Heerenveen verder op afstand te zetten

Op zichzelf was het gelijkspel niet zo verrassend gezien de recente prestaties van beide ploegen. FC Twente heeft sinds de winterstop nu al zeven keer gelijkgespeeld en slechts tweemaal gewonnen. En ook SC Heerenveen heeft bepaald geen topvorm. De Friezen wonnen dit kalenderjaar slechts drie van de dertien wedstrijden.

FC Twente-trainer Ron Jans verraste in het Abe Lenstra Stadion met zijn basisopstelling. De vaste basisspelers Danilo en Godfried Roemeratoe moesten op de bank beginnen en aan de aftrap stonden Luka Ilic als spits en de van een blessure herstelde routinier Wout Brama.

Ajax-huurling Danilo begon geweldig aan het seizoen en stond lange tijd bovenaan het topscorersklassement. Na dertien duels had hij al elf goals gemaakt, maar daar zijn er in de volgende dertien nog maar twee bijgekomen.

Jans hield lange tijd vertrouwen in Danilo, ook toen die maar liefst negen wedstrijden op rij droog stond, maar vond het nu toch tijd om hard in te grijpen. „Na de winterstop is hij heel erg aan het worstelen en soms heeft iemand iets nodig om het uiterste uit zichzelf te halen. Hij is één van onze beste spelers, een geweldige spits, maar het is een beetje prikkelen”, aldus Jans voor de camera’s van ESPN.

Ook SC Heerenveen kon niet beschikken over zijn topscorer. Henk Veerman, dit seizoen goed voor dertien goals, was afwezig, omdat hij vader is geworden van een tweede zoon, genaamd Joe. Het speerpunt werd node gemist, want de Friezen lieten af en toe aardig voetbal zien, maar waren vrijwel ongevaarlijk voor het doel van FC Twente-doelman Joël Drommel.

FC Twente had het betere van het spel in de eerste helft en was tweemaal heel dicht bij de openingsgoal. Eerst zag Luciano Narsingh een inzet van de doellijn gehaald worden door Jan Paul van Hecke, die zelf aan de basis had gestaan van de kans met balverlies in hetstrafschopgebied. En ook Jesse Bosch kon bijna juichen, maar zijn inzet strandde op de paal.

De reservebeurt van Roemeratoe was voor rust al voorbij. Brama liep een blessure op en moest noodgedwongen net voor het rustsignaal gewisseld worden, waardoor Roemeratoe alsnog in de ploeg kwam.

Na rust was er eindelijk ook een grote kans voor SC Heerenveen, maar Siem de Jong knalde de bal in kansrijke positie recht op Drommel. De FC Twente-doelman, die in de wachtkamer zit voor de door hem gewenste transfer naar PSV, beleefde verder een rustige avond. Na die aanvallende activiteit van SC Heerenveen kreeg FC Twente enkele goede kansen, maar opnieuw Bosch en Ilic kregen de bal er niet in. Opvallend was dat Danilo lang op de bank bleef. Pas een kwartier voor tijd mocht hij proberen de ban te breken voor FC Twente, maar de Braziliaan kwam geen enkele maal in kansrijke positie en kon de bloedeloze 0-0 ook niet meer afwenden. Queensy Menig raakte op wonderlijke wijze in de 91e minuut nog de paal, maar de bal ging er ook daar niet in: 0-0.

Een uitslag waar beide ploegen niet veel aan hebben en waar vooral de concurrentie in de strijd om de play-offplekken zijn voordeel mee kan doen.