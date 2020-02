WK sprint: Takagi heerst na eerste twee afstanden

De Japanse zegevierde in een baanrecord van 1.13,75. Eerder had de nummer 2 van het WK vorig jaar de 500 meter gewonnen met een tijd van 37,51. Door haar dubbele zege begint Takagi met een flinke voorsprong aan de tweede WK-dag.

Jutta Leerdam eindigde op haar favoriete afstand als tweede. De nieuwe wereldkampioene op de 1000 meter gaf na een rommelige rit 0,78 seconde toe op de ontketende Takagi. Jorien ter Mors reed de derde tijd (1.14,59) en Letitia de Jong eindigde als vierde: 1.14,85.

Het Nederlandse trio steeg door deze goede tijden in het klassement na twee afstanden. Op de 500 meter was het drietal buiten de top-10 beland.

500 meter mannen

In navolging van de Nederlandse schaatssters moeten ook de mannen van Oranje bij de WK sprint in Hamar in de achtervolging. Kai Verbij belandde op de eerste 500 meter met een tijd van 34,93 seconden op de negende plaats. WK-debutant Dai Dai N’tab kwam met 35,08 op de tiende plek uit.

Kjeld Nuis eindigde met een tijd van 35,29 op de vijftiende plaats en daarmee heeft de specialist op de 1000 meter een matige uitgangspositie voor de rest van het toernooi. De Canadees Laurent Dubreuil reed verrassend de beste tijd: 34,55. Hij was een fractie sneller dan de Japanner Tatsuya Shinhama (34,58). Drievoudig wereldkampioen Pavel Kulizhnikov uit Rusland moest genoegen nemen met de derde tijd: 34,60.

Verbij veroverde de wereldtitel sprint in 2017, in 2016 en 2018 behaalde hij brons. Vorig jaar eindigde Verbij in Heerenveen als vijfde. Nuis doet voor de zevende keer mee aan de WK sprint en won nog nooit eerder de wereldtitel. In de laatste vier jaar belandde de tweevoudig olympisch kampioen in het eindklassement wel steeds op het podium (twee keer zilver, twee keer brons).