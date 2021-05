Danzell Gravenberch maakt overstap naar De Graafschap

Voetbal

Steven Berghuis over Oranje: ’Ik merk dat ik ben opgeschoven in de hiërarchie’

De EK-selectiestress gaat vandaag aan Steven Berghuis (30) voorbij. De kans dat de Feyenoord-aanvoerder een van de acht afvallers is die Frank de Boer bekendmaakt, kan worden verwaarloosd. Berghuis is net een goede rode wijn, wordt elk jaar beter en was (als basisspeler) zijn laatste twee interlands...